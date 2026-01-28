Ексчемпіон світу Карл Фроч розповів, з ким у рингу хоче побачити володаря титулів WBC/WBA/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:

Я просто думаю, що якщо хтось і заслуговує на бой з Усиком, то це Агіт Кабаєл або навіть Фабіо Вордлі. Є два бої, які я насправді хочу побачити, і які мене заводять. Я не кажу, що Вордлі може побити Усика, але хто знає? Вордлі не зупиняється, він жорстко б'є, він досить молодий і досить свіжий, і він дійсно амбітний, тому він піде в атаку.

Я хотів би побачити його бій проти Кабаєла або Фабіо Вордлі. Для мене – ось це бої! Мені подобається Фабіо, він робить свою справу, він хоробрий. Його крайній бій проти Паркера був чудовим.