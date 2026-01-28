Колишній чемпіон світу – про наступний поєдинок Усика: «Я не бачу, у чому привабливість…»
Маккензі вважає, що українцю не варто розділяти ринг з Руїсом
18 хвилин тому
Фото: Instagram
Ексчемпіон світу Дюк Маккензі висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Енді Руїсом (35-2-1, 22 KO). Британця цитує vringe.com:
Я реально не можу зрозуміти, навіщо битися з Енді Руїсом. Я не промоутер, я не менеджер. Я не знаю, в чому привабливість подібного бою. Я можу зрозуміти бій проти Вайлдера. Тому що Вайлдер як би більш доречний, якщо ви дозволите. Якби Усик боксував з Вайлдером, я впевнений, що всі хотіли б подивитися цей бій. Я не бачу, у чому є привабливість поєдинку проти Руїса. Ще раз це залежатиме від того, де пройде бій.
Нагадаємо, що Усик зіграв за Полісся.
