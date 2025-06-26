У Великій Британії розібрали майбутній реванш між Усиком та Дюбуа
Українець без жодних ознак спаду
26 хвилин тому
Британський журналіст Адам Сміт для talkSPORT поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем чемпіоном IBF у хевівейті британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
До бою залишилося менше місяця. Чи змінюються ваші думки з наближенням дати?
«Це цікаво. Все більше людей починають схилятися до Даніеля Дюбуа. Я думаю, коли вперше було оголошено про бій, більшість думала, що Усик просто повторить свій подвиг у Польщі. Очевидно, Дюбуа набрав обертів завдяки перемогам над Міллером і Хрговичем, і, звичайно, над Ей Джеєм на «Вемблі», де люди хвилювалися, чи не заклякне він. А він розібрав Джошуа перед 96 000 глядачів. Тож він не може бути в кращій формі.
Розрив між ними зменшився, це точно. Усик старіє, Дюбуа стає кращим. Він ніяк не зможе перебоксувати Олександра Усика раунд за раундом, але чи зможе він влучити? Є така можливість, і саме в цьому полягає інтрига.
І, звичайно, у Даніеля буде підтримка рідних уболівальників. Йому нічого втрачати. Я думаю, що люди очікують від Усика якоїсь непереможної сили, але ноги рано чи пізно підведуть. І той удар нижче пояса, був він чи не був, вже давно забутий, але він додасть Дюбуа впевненості, що він може працювати над тілом Усика. І якщо він зможе дістатися до нього, він зможе завдати йому болю. І тоді буде дуже, дуже цікаво.
Усик не може продовжувати вічно, але я не бачу жодних ознак спаду. І якщо подивитися на останні три-чотири раунди другого бою з Тайсоном Ф'юрі, Усик ставав все кращим і кращим. Тож якщо він швидко розбереться, Дюбуа буде в скрутному становищі. Але якщо Дюбуа зможе завдати йому болю, хто знає?».
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
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