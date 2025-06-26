Володимир Кириченко

Британський журналіст Адам Сміт для talkSPORT поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем чемпіоном IBF у хевівейті британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

До бою залишилося менше місяця. Чи змінюються ваші думки з наближенням дати?

«Це цікаво. Все більше людей починають схилятися до Даніеля Дюбуа. Я думаю, коли вперше було оголошено про бій, більшість думала, що Усик просто повторить свій подвиг у Польщі. Очевидно, Дюбуа набрав обертів завдяки перемогам над Міллером і Хрговичем, і, звичайно, над Ей Джеєм на «Вемблі», де люди хвилювалися, чи не заклякне він. А він розібрав Джошуа перед 96 000 глядачів. Тож він не може бути в кращій формі.

Розрив між ними зменшився, це точно. Усик старіє, Дюбуа стає кращим. Він ніяк не зможе перебоксувати Олександра Усика раунд за раундом, але чи зможе він влучити? Є така можливість, і саме в цьому полягає інтрига.

І, звичайно, у Даніеля буде підтримка рідних уболівальників. Йому нічого втрачати. Я думаю, що люди очікують від Усика якоїсь непереможної сили, але ноги рано чи пізно підведуть. І той удар нижче пояса, був він чи не був, вже давно забутий, але він додасть Дюбуа впевненості, що він може працювати над тілом Усика. І якщо він зможе дістатися до нього, він зможе завдати йому болю. І тоді буде дуже, дуже цікаво.

Усик не може продовжувати вічно, але я не бачу жодних ознак спаду. І якщо подивитися на останні три-чотири раунди другого бою з Тайсоном Ф'юрі, Усик ставав все кращим і кращим. Тож якщо він швидко розбереться, Дюбуа буде в скрутному становищі. Але якщо Дюбуа зможе завдати йому болю, хто знає?».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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