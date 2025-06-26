Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Баррі Джонс для Sky Sports поділився думками про припинення співпраці володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з промоутером Олександром Красюком.

Цього тижня ми бачили повідомлення про те, що Алекс Красюк, багаторічний промоутер Олександра Усика, вже не перебуває з ним в стосунках. Чи це буря в склянці води? Дивно, що ця новина з'явилася саме напередодні важливого бою.

«Ну, це створить кілька заголовків, але це не його тренер, тому я не бачу, як це може вплинути на його підготовку. Чесно кажучи, не бачу. Якщо це менеджер, він займається твоїми справами поза рингом.

Якби його тренер покинув його, тоді можна було б подумати: «Зачекай-но, це не ідеальна підготовка». Але це не може бути виправданням, це не буде виправданням і не повинно бути, бо це просто якийсь хлопець, який займається твоїми фінансами або організацією боїв. Бій є, і його робота зроблена. Тож, я не думаю, що це має якесь значення.

І навіть якщо була якась проблема, я думаю, що Усик – професіонал, прагматичний у своєму підході, це, до речі, й робить його таким чудовим. Ніщо не виведе його з рівноваги, він вийде на бій добре підготовленим, і це те, чого ми хочемо, розумієте?

У нас є хлопець (Дюбуа), який перебуває на піку своїх сил. У нас є Усик, який, на мою думку, навіть у 38 років залишається на піку своїх сил. Він має дві перемоги над найкращим надважковаговиком планети. Тож, знаєте, ніяких виправдань немає. Тож у нас є двоє хлопців у найкращій формі, які борються за чемпіонство світу.

Тож хто виграє, той виграє, і він буде справжнім номером один, а все, чого ми хочемо в цьому спорті, – забудьте про титули, – ми хочемо бою номера один проти номера два. Ми мали це з Ф'юрі та Усиком, ми отримаємо це з Усиком та Дюбуа зараз, і в цьому суть спорту. І якщо це буде хороший бій, це допоможе не тільки їм, це допоможе нам усім».

22 червня стало відомо, що Красюк і Усик припинили співпрацю. 19 липня український надважковаговик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на «Вемблі».