Британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) заявив, що Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) не варто розраховувати на поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:

Я не вірю, що Вордлі отримає цей бій, тому що Усик просить більше грошей. Тому що зараз, будьмо чесні, вони заплатили Олександру багато грошей за бій з Тайсоном (Ф'юрі). Ти просто береш гроші. Вони заплатили йому за бій з Дюбуа. Він просто прийшов туди, де гроші. Жоден з цих хлопців не мав шансів.

Востаннє, коли я розмовляв з Усиком, – це те, що він хотів… Великі гроші. Але я сказав йому, що ніхто не заплатить тобі гроші, бо вони знають, що ти поб'єш їх. Я знаю це як факт.

Я хочу, щоб Вордлі провів реванш з Паркером. І знаєте, що зробить Усик? Він скине пояс, щоб потім зустрітися із переможцем. Але є прислів'я – хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.