Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс на своєму YouTube-каналі поділився думкою про можливий поєдинок між Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Латвієць назвав, на його думку, найнебезпечнішого суперника для українця.

Брієдіс також вважає, що перемога Вордлі у бою з Джозефом Паркером (36-4, 24 КО) була спірною, а зупинка поєдинку — передчасною:

Я думаю, йому просто подарували перемогу. Фабіо програвав той бій і робив багато помилок. Так, він сильний фізично, добре витримав напругу, але у нього надто багато технічних недоліків — опускає руки, провалюється, зупиняється. Це дуже помітно. Майріс Брієдіс

На думку Брієдіса, Усику не складе труднощів перемогти Вордлі:

Якщо Усик зустрінеться з Фабіо — це буде легкий бій для Олександра. На кожен його промах Усик відповість трьома точними ударами. Це може завершитися достроково. Майріс Брієдіс

