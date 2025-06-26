Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкому дивізіоні британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для The Ring розповів про підготовку свого клієнта до поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO у хевівейті українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«З Даніелем усе гаразд. Я не втручаюся в їхню роботу і завжди вважаю: якщо від них немає новин – значить, усе добре.

Вони звертаються до мене лише тоді, коли є проблема. Тож наразі – відсутність новин є хорошою новиною.

Я постійно спілкуюсь із Доном, тож знаю, що відбувається – і для мене цього достатньо».