Воррен розповів про тренувальний табір Дюбуа перед реваншем з Усиком
Для британських фанатів боксу є приємні новини
27 хвилин тому
Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкому дивізіоні британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для The Ring розповів про підготовку свого клієнта до поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO у хевівейті українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).
«З Даніелем усе гаразд. Я не втручаюся в їхню роботу і завжди вважаю: якщо від них немає новин – значить, усе добре.
Вони звертаються до мене лише тоді, коли є проблема. Тож наразі – відсутність новин є хорошою новиною.
Я постійно спілкуюсь із Доном, тож знаю, що відбувається – і для мене цього достатньо».
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
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