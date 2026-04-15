Сергій Разумовський

Український боксер Карен Чухаджян отримав ще один шанс наблизитися до титульного бою за лінією IBF у напівсередній вазі. 15 травня він вийде на ринг у німецькому Мангаймі, де проведе елімінатор проти представника Ірландії Патті Донована. Переможець цього поєдинку здобуде право претендувати на чемпіонський бій.

Для Чухаджяна це буде важливий етап у спробі знову заявити про себе на найвищому рівні. Раніше українець уже двічі бився з Джароном Еннісом за основне та тимчасове чемпіонство IBF, однак в обох випадках поступився американцеві. Попри ці невдачі, Чухаджян зумів повернутися на переможний шлях і після останнього бою з Еннісом виграв два наступні поєдинки.

Сам боксер наголошує, що сприймає майбутній бій як ключову можливість у своїй кар’єрі. За словами Чухаджяна, він уже мав нагоду битися з найсильнішими суперниками і тепер готовий максимально викластися в поєдинку з Донованом. Його слова передає The Ring.

Це мій шанс довести, що моє місце — на самій вершині. Я бився з найкращими і готовий перепрацювати й протриматися проти Донована, аби здобути шанс на світовий титул. Карен Чухаджян

