Сергій Разумовський

Володар поясу чемпіона України Олексій Козелок (7-0, 3 КО) здобув чергову перемогу на вечорі боксу у Львові. У поєдинку проти грузинського боксера Бачо Джінтчарадзе (5-25-3, 1 KO) українець продемонстрував перевагу та завершив зустріч достроково.

Бій тривав лише два раунди. У другій трихвилинці 29-річний Козелок провів результативну атаку й відправив суперника в нокаут. Рефері зафіксував дострокову перемогу представника України.

Для Олексія Козелка цей успіх став сьомим на професійному ринзі. У його послужному списку тепер сім перемог у семи проведених поєдинках, три з яких він здобув нокаутом.

«Він пішов ліворуч, я — праворуч»: Гассієв порівняв свою кар'єру з шляхом Усика.