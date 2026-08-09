«Він пішов ліворуч, я — праворуч»: Гассієв порівняв свою кар'єру з шляхом Усика
Росіянин пояснив, чому його кар'єра склалася гірше, ніж у видатного українця
Колишній суперник Олександра Усика (25-0, 16 КО) мурат гассієв (34-2, 27 КО) прокоментував здобутки українського екс-абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях. Слова наводить Boxing News.
Спортсмен відзначив видатні досягнення Усика та визнав, що його власна кар'єра склалася зовсім інакше через низку ушкоджень та організаційних проблем:
Усик пішов ліворуч, я — праворуч. У нього була сенсаційна кар'єра, а я пішов у протилежному напрямку, пережив багато травм і деякі проблеми з промоутерами. Але все це тільки зробило мене сильнішим.
«Він звільнив свої титули, і це стало великим подарунком»: Гассієв подякував Усику.
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