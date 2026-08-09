Динамо здобуло перемогу над Вересом завдяки голу Пономаренка з пенальті в компенсований час
Для біло-синіх це перші три очки у новому сезоні
Фото: Динамо Київ
Київське Динамо перемогло рівненський Верес у виїзному матчі другого туру української Прем’єр-ліги.
Наприкінці першого тайму гостей вивів вперед Тимчик, який зіграв на добиванні після удару Біловара в каркас воріт. У другій половині зустрічі Верес зрівняв рахунок завдяки гол Харатіна після розіграшу кутового. Перемогу киянам у компенсований час приніс Пономаренко, реалізувавши пенальті.
УПЛ. 2-й тур
Верес – Динамо – 1:2
Голи: Харатін, 52 – Тимчик, 38, Пономаренко, 90+1, пен.
Верес 14 серпня зіграє проти Епіцентра. Динамо 13 серпня зустрінеться з Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій, а 16 серпня прийматимуть Колос в УПЛ.
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