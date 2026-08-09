Шахтар обіграв Епіцентр завдяки голам Очеретька та Назарини
Гірники в УПЛ здобули другу перемогу поспіль
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар обіграв Епіцентр у виїзному матчі другого туру Прем’єр-ліги.
У першому таймі команди не подарували вболівальникам забитих м'ячів. Проте вже у другій половині зустрічі голи Олега Очеретька та Єгора Назарини принесли перемогу донеччанам.
УПЛ. 2-й тур
Епіцентр – Шахтар – 0:2
Голи: Очеретько, 50, Назарина, 77
Шахтар набрав шість очок у двох турах і 16 серпня зіграє з ФК Харків. Епіцентр має три бали та 14 серпня прийме Верес.
Ексзірку Шахтаря заарештували в Бразилії. Легенду «гірників» звинувачують у домашньому насильстві.