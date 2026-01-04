Олег Шумейко

Відомий український тренер Єгор Голуб в інтерв’ю sport-express.ua висловився про співпрацю з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Ти як тренер відчуваєш Джошуа зараз – це боксер, який ще шукає себе, чи вже знайшов нову ідентичність?

Я думаю, це питання до нього. Він дуже приємна, працьовита й дисциплінована людина, хоче вчитися, з повагою ставиться до всього тренерського складу. Йому цікаво. Було важко, але цікаво. Ми переписувалися з ним учора, скоро побачимося.

Чи є речі, які Джошуа робить ідеально з точки зору тренера – і про які публіка майже не говорить?

Він джентльмен. Та всі це знають, всі це бачать і розуміють. Вихований, приємний чоловік.

Наскільки складно працювати з боксером, коли навколо нього величезний бізнес і тиск очікувань?

Не скажу, що це легко. Це велика відповідальність. Кожен бій – незалежно від суперника. У боксі кожен може вдарити й кожен може пропустити. Тому, звісно, це відповідальність. Це не про «вау, клас, я тренер Ентоні Джошуа». Це про роботу.

Нагадаємо, що Джошуа потрапив у смертельну ДТП.