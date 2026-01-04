Український тренер – про роботу з Джошуа: «Було важко, але цікаво»
Голуб задоволений працьовитістю британської зірки
близько 2 годин тому
Відомий український тренер Єгор Голуб в інтерв’ю sport-express.ua висловився про співпрацю з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Ти як тренер відчуваєш Джошуа зараз – це боксер, який ще шукає себе, чи вже знайшов нову ідентичність?
Я думаю, це питання до нього. Він дуже приємна, працьовита й дисциплінована людина, хоче вчитися, з повагою ставиться до всього тренерського складу. Йому цікаво. Було важко, але цікаво. Ми переписувалися з ним учора, скоро побачимося.
Чи є речі, які Джошуа робить ідеально з точки зору тренера – і про які публіка майже не говорить?
Він джентльмен. Та всі це знають, всі це бачать і розуміють. Вихований, приємний чоловік.
Наскільки складно працювати з боксером, коли навколо нього величезний бізнес і тиск очікувань?
Не скажу, що це легко. Це велика відповідальність. Кожен бій – незалежно від суперника. У боксі кожен може вдарити й кожен може пропустити. Тому, звісно, це відповідальність. Це не про «вау, клас, я тренер Ентоні Джошуа». Це про роботу.
