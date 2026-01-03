Володимир Кириченко

Водій автомобіля, причетний до смертельної аварії, в якій постраждав ексчемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), отримав звинувачення від поліції Нігерії. Про це повідомляє Sky Sports.

Поліцейське управління штату Огун підтвердило, що 46-річному водію Аденії Моболаджі Кайоде висунули звинувачення у смерті через небезпечне водіння та водінні без водійського посвідчення.

Кайоде пред’явлено чотири звинувачення: 1) небезпечне водіння, що спричинило смерть; 2) недбале та безвідповідальне водіння; 3) водіння без належної уваги — спричинення тілесних ушкоджень та пошкодження майна; 4) водіння без дійсного національного водійського посвідчення.

Розгляд справи перенесено на 20 січня для судового розгляду.

Обвинуваченому призначено заставу в розмірі 5 000 000 наїр (приблизно 145 000 гривень). Його залишили під вартою до виконання умов застави.

Lexus, у якому знаходився Джошуа та двоє його тренерів Сіна та Латц, перевищив швидкість та врізався у вантажівку. Обидва тренери загинули.

Раніше стало відомо, що мегафайт Ф’юрі – Джошуа скасовано.