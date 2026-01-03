Денис Сєдашов

Адвокат водія автомобіля, в якому Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) потрапив у смертельну ДТП в Нігерії, розкрив нові обставини трагедії. У коментарі для Daily Mail він повідомив, що колишній об’єднаний чемпіон світу незадовго до аварії змінив місце в салоні.

За словами адвоката, спочатку Джошуа перебував на передньому пасажирському сидінні, однак водій попросив його пересісти через те, що через габарити спортсмена не бачив бокове дзеркало. Боксер погодився та помінявся місцями з Латіфом Айоделе, сівши позаду водія.

Невдовзі автомобіль зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії загинули обидва пасажири, які перебували з правого боку авто.

Водієві автомобіля, у якому під час смертельної ДТП перебував Джошуа, висунули звинувачення.