Олег Шумейко

Український тренер В’ячеслав Сенченко поділився з sport-express.ua думками про мегафайт Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO):

Дуже цікавий бій. Більше схиляюся до Кроуфорда, але, як кажуть: «Хороший великий боєць завжди переможе хорошого маленького‎».

Думаю, що буде бій, схожий на поєдинок Мейвезера з Альваресом. Так, мексиканець був тоді молодий, але нічого не зміг зробити з Флойдом. Може, що він нічого не покаже і з Кроуфордом. Цікавий бій точно. Не можу однозначно сказати.

Але ось бій Теренса з Мадрімовим…

Не вразив тоді Кроуфорд

Так, йому вже тоді було важко. А Канело – це не Мадрімов, він набагато сильніший. І тут вже настороженість, а, можливо, Альварес Теренса «‎переїде»?

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.