Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) для YouTube-каналу Ring Magazine відповів на питання про те, чому навчився у двох боях проти ексчемпіона у хевівейті Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Він чудовий суперник. Тайсон, на мою думку, особливий хлопець. Це ніби тут і тут (вказує на голову і серце – прим.). Це частина мого життя. 24 раунди! 24 раунди з Тайсоном Ф'юрі – це як полетіти в космос і повернутись назад».

Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні 2024-го – одноголосним.

Нагадаємо, що 19 липня Усик на стадіоні Вемблі у Лондоні проведе реванш проти Даніе. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Церемонія зважування Усик – Дюбуа 2. Відеотрансляція