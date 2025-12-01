Олег Гончар

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) визнаний бійцем року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Найкращою боксеркою року стала абсолютна чемпіонка у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО).

63-тя щорічна боксерська конвенція WBC проходить з 30 листопада по 5 грудня 2025 року в Бангкоку, Таїланд, у готелі Marriott Marquis Queens Park. Головним гостем події став Усик.

Українець минулого року в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа в липні 2025-го року.

Тейлор відзначили за успішні захисти титулів і перемогу над Амантою Серрано.

Нагадаємо, екстренер Майка Тайсона назвав Усика найкращим боксером сучасності