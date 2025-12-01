Усик — боєць року за версією WBC
Тейлор визнана найкращою боксеркою
близько 8 годин тому
Олександр Усик
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) визнаний бійцем року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Найкращою боксеркою року стала абсолютна чемпіонка у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО).
63-тя щорічна боксерська конвенція WBC проходить з 30 листопада по 5 грудня 2025 року в Бангкоку, Таїланд, у готелі Marriott Marquis Queens Park. Головним гостем події став Усик.
Українець минулого року в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа в липні 2025-го року.
Тейлор відзначили за успішні захисти титулів і перемогу над Амантою Серрано.
