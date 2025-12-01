Володар титулів WBC/WBA/IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів в інтерв’ю Boxing King Media, коли планує повісити рукавички на цвях:

Дружина погоджується з моїм рішенням продовжити (боксувати). Дружина – мій мотиватор, мій захист, моя сила, вона для мене все. Мамі я кажу: «Мамо, я люблю тебе, але це моя робота. І не просто робота, я її люблю». Я відчую (потрібний час) і скажу собі: «Алексе, досить».

Всі кажуть: «Алексе, ти вже виграв всі пояси». І що? Я хочу трудитися. Я люблю це. Це не просто робота, як встати о 8 ранку, працювати 5-6-7-8 годин і йти додому. У тебе немає сил, енергії… І повертаючись додому син каже тобі: «Татку, поїхали покатаємося на велосипеді». «Ні, синку, я втомлений, я хочу поїсти і йти спати, бо завтра я маю йти на роботу».

Для мене все інакше. Я працюю, 3 місяці, 6 місяців, рік чи півтора. Але у мене є час на відпочинок. Я виділяю його на свою сім’ю кожен раз.