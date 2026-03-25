Усик: «Думаю, що ми переглянемо наші бої з Джошуа в майбутньому»
Українець заявив, що він і Ей Джей працюють над виправленням помилок
близько 1 години тому
Володар титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на YouTube-каналі Daily Mail Boxing поділився думками щодо спільного аналізу боїв з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Українець не виключає, що в майбутньому вони разом переглянуть свої поєдинки для розбору помилок.
Ще ні, але я думаю, що переглянемо в майбутньому. Так, бо я розумію свої помилки, знаю помилки Ентоні, але ми працюємо над цим і виправляємо помилки.
Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа одноголосним та роздільним рішеннями суддів у 2021 та 2022 роках.
«Слова були зайвими»: Усик розповів, як Джошуа відвідав меморіал полеглим захисникам України.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04