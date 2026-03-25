Денис Сєдашов

Володар титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на YouTube-каналі Daily Mail Boxing поділився думками щодо спільного аналізу боїв з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Українець не виключає, що в майбутньому вони разом переглянуть свої поєдинки для розбору помилок.

Ще ні, але я думаю, що переглянемо в майбутньому. Так, бо я розумію свої помилки, знаю помилки Ентоні, але ми працюємо над цим і виправляємо помилки. Ентоні Джошуа

Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа одноголосним та роздільним рішеннями суддів у 2021 та 2022 роках.

