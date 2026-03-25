Володимир Кириченко

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думками напередодні матчу плей-оф відбору до ЧС-2026 проти команди Швеції.

Тепер давай про майбутнього суперника – збірну Швеції. Говорять різне. Хтось називає шведів фаворитами, хтось каже, що важка гра буде. В тебе які перші думки про Швецію виникають?

«Хороша команда, насправді, і я впевнений, що буде важко. Я думаю, шанси рівні у всіх, тому, так, буде важко. Ми налаштовуємось. У нас вже немає такого вибору. Треба йти з холодною головою, вигравати першу гру і далі рухатись».

Ти стійкий до таких моментів, до важливих матчів. Які поради новачкам? Тому що в нас і Пономаренко, і Крушинський, і Сарапій, він не перший раз в збірній, але теж приїжджає після довгої паузи. Як їх підвести до такого самого стану, який є в тебе?

«В принципі, я думаю, що це від всіх гравців відчувається. Спокійно реагуємо, тому що з холодною головою треба підходити до таких матчів. І, звісно, є відповідальність і всі розуміють, наскільки це важливо. І ми всі пам’ятаємо минулий відбір чемпіонату світу, як ми після Уельсу зайшли в роздягальню, які були і тоді емоції.

І, я думаю, з цим відчуттям готуємось. Я думаю, через спокій всіх інших, через впевненість ми підходимо.

Ми підійдемо в найкращих кондиціях – а там вже буде, як буде».

26 березня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Швеції у рамках плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Переможець зустрінеться з сильнішим з пари Польща – Албанія.

Напередодні ПСЖ із Забарним розгромив Ніццу та очолив Лігу 1.