Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що спільні тренування британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) із володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександром Усиком (24-0, 15 КО) не допоможуть йому у їхньому потенційному поєдинку.

Маю запитати вас про Джошуа. Приємно бачити його знову у тренувальному таборі.

«Так, добре бачити його там. Очевидно, він пережив непрості часи останнім часом, але йому потрібно дати простір – хай робить усе, що захоче».

Я не прошу вас викликати його на бій, але чи відчуваєте ви, що він повернувся до тренувань та серйозно налаштований на поєдинок? Якщо так, то, мабуть, він захоче мегабій саме з вами?

«Звісно. Якщо цей бій має відбутися – зробімо це. Спершу я розберуся з Махмудовим, а далі ми готові».

Отже, ваше повідомлення для нього таке: якщо він цього хоче – він може це отримати?

«Я завжди казав: будь-хто може отримати це. Американці, мексиканці».

Що ви думаєте про його тренування з вашим іншим суперником, Усиком?

«Це йому не допоможе. Зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику, і відіб’ю голову Ей Джею теж. Трохи мило, що він намагається. Сподіваюся, він теж буде у кутку».

Ми ж любимо фільми про Роккі. Уявіть це – у кутку Ей Джей та Усик. Перемогти одного, викликати іншого. Ось це справжня драма.

«Я приведу Леннокса [Льюїса] у свій кут. Зробімо це».

Нагадаємо, що у 2024 році Усик двічі переміг Ф’юрі за очками. Після цього Тайсон оголосив про завершення кар’єри, проте згодом вирішив її відновити.

11 квітня Фʼюрі проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на мегафайт.