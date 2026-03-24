Денис Сєдашов

Володар титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на YouTube-каналі Daily Mail Boxing поділився деталями своїх поточних взаємин із британцем Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Попри два проведених поєдинки в ринзі, український чемпіон заявив про глибоку повагу та тісну співпрацю з колишнім суперником.

Усик зазначив, що зараз вони з Джошуа перебувають у постійному контакті та навіть проводять спільні тренування.

Тепер Ей Джей мій старший брат. Не суперник, не противник. Він мій брат. Ентоні — чемпіон. У нього зараз немає поясів, але це не має значення. Чемпіон — це людина, яка ніколи не здається. Знаю, що Ентоні є дуже доброю, працьовитою та розумною людиною. Зараз Ей Джей психологічно сильний, ми розмовляємо з ним щодня і тренуємося двічі на день — вранці та ввечері. Олександр Усик

Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа одноголосним та роздільним рішеннями суддів у 2021 та 2022 роках.

