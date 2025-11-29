Колишній претендент Ділліан Вайт (31-4, 21 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) на тлі відмови українця від чемпіонського титулу. Британця цитує vringe.com:

Усик дуже розумна людина. Олександр дуже розумний. Але насамперед я вітаю Фабіо Вордлі. Я неймовірно гордий за нього. Я працював його менеджером два чи три бої. Він завжди був відданний, він завжди слухав, що ми говорили, ми спілкувалися і разом узгоджували плани.

Але так, Олександр Усик – розумна людина. Він хоче стати триразовим абсолютним чемпіоном (у надважкій вазі). Що для нього краще – ризикувати захищати титул WBO проти претендента чи битися з кимось іншим, хто є чемпіоном і стати триразовим абсолютним чемпіоном? Ніхто не робив такого в історії боксу. Він дуже розумний мужик, бо він поб'ється з Фабіо. У нього немає варіантів, окрім бою з Фабіо. Він поб'ється з ним, але треба думати про бізнес. Олександр бився з усіма, він зробив усе, тому він думає: «У мене була така кар'єра, що мені потрібно тепер щось, заради чого вставати вранці. Заради чого я вставатиму? Триразовий абсолютний чемпіон, створити історію, абсолютний чемпіон крузервейту – і я буду великим». Він дуже розумна людина, і він поб'ється з Фабіо.