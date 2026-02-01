Стало відомо, скільки заробив Алькарас після тріумфу на Australian Open-2026
У фіналі турніру іспанець у чотирьох сетах переграв Новака Джоковича
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Карлос Алькарас із Іспанії став чемпіоном Australian Open-2026 та заробив за тріумф у Мельбурні $2,89 млн.
У фінальному матчі хардового турніру серії Grand Slam, який відбувся 1 лютого, Алькарас у чотирьох сетах переграв 24-разового переможця турнірів Grand Slam Новака Джоковича із Сербії — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
За виступ на Australian Open сербський тенісист отримає $1,5 млн призових.
