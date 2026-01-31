Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) пояснив, чому так і не відбувся його потенційний поєдинок з непереможеним українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Слова наводить Mirror.

За словами 39-річного американця, ключовою причиною стали затягування переговорів, через що він був змушений шукати іншого суперника, аби якнайшвидше повернутися в ринг.

Знаєте, іноді переговори тривають довше, ніж зазвичай. Хоча не думаю, що справа була лише в цьому — там сталося багато різного. Не хочу нікого звинувачувати, але процес затягувався, а мені потрібно було якомога швидше вийти в ринг і провести бій. Тож на той момент, коли поєдинок із Дереком уже був призначений, сторона Усика вийшла на зв’язок. Минуло надто багато часу. Деонтей Вайлдер

Раніше повідомлялося, що бій Вайлдер — Чісора запланований на квітень у Лондоні. Після нього можлива зустріч Вайлдера з Усиком наприкінці липня — на початку серпня.