Відомий британський промоутер Френк Воррен висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує Воррена DAZN.

«Олександр хороший боксер, коли йде вперед, але, якщо його змусити відступати, він уже не такий небезпечний. Даніель намагатиметься це зробити, і, сподіваюся, у нього вийде. Вусик вийде і робитиме те саме, що робив з Джошуа і в першому бою проти Ф'юрі почне з серії ударів. Він виходить, щоб одразу чинити тиск та залякувати суперника.

Вони вважають, що Даніель зламається під тиском. Перші пару раундів будуть справді захоплюючими, у цьому бою може статися будь-що».