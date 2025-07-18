Воррен – про реванш Усик – Дюбуа: «У цьому бою може статися будь-що»
Легендарний промоутер зробив прогноз на мегафайт
близько 23 годин тому
Відомий британський промоутер Френк Воррен висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Цитує Воррена DAZN.
«Олександр хороший боксер, коли йде вперед, але, якщо його змусити відступати, він уже не такий небезпечний. Даніель намагатиметься це зробити, і, сподіваюся, у нього вийде. Вусик вийде і робитиме те саме, що робив з Джошуа і в першому бою проти Ф'юрі почне з серії ударів. Він виходить, щоб одразу чинити тиск та залякувати суперника.
Вони вважають, що Даніель зламається під тиском. Перші пару раундів будуть справді захоплюючими, у цьому бою може статися будь-що».
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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