Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 КО) для Seconds Out поділився очікуваннями від реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Ти, як і багато інших бійців, експертів та журналістів, неодноразово підкреслював велич Усика. Але багато британців вірять, що Дюбуа зможе взяти реванш. Чи вдасться йому це зробити?

«Шансів нуль… Жартую. У нього є великий шанс. Він з тих хлопців, яких ніколи не можна списувати. Він сильний, великий, стабільний, іде вперед. Цей бій для Усика не буде легким.

Я не можу сидіти тут і казати, що це буде легка прогулянка, бо цей хлопець налаштований серйозно. Він хоче ці пояси, хоче довести всім, що вони помилялися. І це його великий шанс.

Він у боксі з дитинства, він неймовірно сильний. Це буде важкий бій, але водночас і чудовий. Я постійно кажу, що Усик виграє, але, чесно кажучи, не впевнений. Дуже складний поєдинок».

Чи не зводяться шанси Дюбуа лише до його одного сильного удару?

«Але іноді один потужний удар – це все, що потрібно у хевівейті. Коли цей постріл влучає в ціль – усе, справу зроблено».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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