Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман пояснив, чому WBC позбавила Теренса Кроуфорда чемпіонського титулу у другій середній вазі. Слова наводить BoxingScene.

Він не дотримався правил, потім піднявся у вищу вагу і провів бій століття. Теренс переміг Канело і заробив близько 50 млн доларів. У WBC не збиралися забирати 3% від цієї суми. Ми чітко визначили, що Теренс має відрахувати 0,6% гонорару. З них 225 тисяч доларів мали піти до фонду імені Хосе Сулеймана, який допомагає колишнім боксерам, що потребують підтримки.

І це прикро. Він навіть не сказав “дякую” чи “вибачте”, просто обрав інший шлях. Желаю ему всего лучшего.