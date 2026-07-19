Усик назвав топ-3 кращих боксерів світу, серед них – ексконкурент Ломаченка
Олександр не забув про легендарного Кроуфорда
близько 1 години томуПідписатися в
Олександр Усик / Фото - Yahoo
Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для FightHype назвав свій топ-3 кращих боксерів сучасності.
Хто для тебе топ-3 P4P?
«Зараз?».
Так.
«Кроуфорд, Канело... Шакур Стівенсон».
Тобі подобається Шакур Стівенсон?
«Так. Мені подобається його стиль, але я хочу, щоб Шакур був більш динамічним, щоб у нього було більше різних комбінацій. Він неймовірний боєць».
Шакур, Девін Хейні та Джервонта Девіс, хто сильніший?
«Шакур».
Раніше стало відомо, чи веде переговори команда Усика з Вайлдером.