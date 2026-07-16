Олександр Усик прилетів на фінал чемпіонату світу-2026
Українець відвідає матч Іспанія — Аргентина
близько 1 години томуПідписатися в
Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка, де стане зірковим гостем вирішального матчу чемпіонату світу-2026.
У неділю, 19 липня, боксер підтримуватиме одну з команд на трибунах стадіону під час фінального протистояння між збірними Іспанії та Аргентини.
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