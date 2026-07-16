Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (28-3, 16 КО) поділився прогнозом на потенційний поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Слова наводить YouTube-канал Two Sides.

Валлін вважає українця беззаперечним фаворитом протистояння та припустив, що Усик зможе завершити бій достроково на самому початку.

Усик буде великим фаворитом у цьому бою, і він, ймовірно, зупинить Вайлдера вже в перших п’яти раундах. Я так думаю, бо Усик дуже хороший боєць.

Було б чудово побачити його бій з Кабаєлом, але я розумію, що, можливо, він зараз відчуває, ніби йому час завершувати кар’єру. Тож, я думаю, Усик досить комфортно переможе Вайлдера.