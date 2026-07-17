Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) прокоментував підготовку під керівництвом українського тренера Єгора Голуба в таборі володаря титулів Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить DAZN Boxing.

Британець зазначив, що хоче перейняти методи підготовки лідера дивізіону:

Усик – найкращий у світі, тож варто подивитися, що саме він робить, які бар’єри долає і які межі розширює.

Якщо я зможу наслідувати це в тренувальному процесі, то, думаю, результати прийдуть і в ринзі.