Джошуа пояснив рішення тренуватися в таборі Олександра Усика
Ей Джей розповів про підготовку до липневого поєдинку проти Крістіана Пренги
близько 2 годин томуПідписатися в
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) прокоментував підготовку під керівництвом українського тренера Єгора Голуба в таборі володаря титулів Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить DAZN Boxing.
Британець зазначив, що хоче перейняти методи підготовки лідера дивізіону:
Усик – найкращий у світі, тож варто подивитися, що саме він робить, які бар’єри долає і які межі розширює.
Якщо я зможу наслідувати це в тренувальному процесі, то, думаю, результати прийдуть і в ринзі.
Наступний бій Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).