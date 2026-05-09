WBC представила пояс «Король Нілу» для переможця поєдинку Усик — Верховен
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 1 години тому
Переможець поєдинку між об’єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном отримає унікальний трофей. Спеціально для цієї події Всесвітня боксерська рада виготовила пам’ятний пояс WBC «Король Нілу».
Окрім поясів за версіями WBC, WBA та IBF, на кону стоятиме вакантний титул журналу The Ring.
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті. Вечір боксу пройде в Гізі поруч із пірамідами. Пряма трансляція в Україні буде доступна на платформі Київстар ТБ.
