«Усик обламав усіх». Чемпіон WBO невдоволений вибором українця наступного суперника
Вордлі вважає, що Олександр не обрав найсильнішого опонента
близько 1 години тому
Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Британця цитує vringe.com:
Я розумію, чому Усик це робить. Я погоджуюсь, я можу все це зрозуміти, але для мене просто як для фана боксу – жоден з нас не дивиться на це і не думає: «Хороший наступний бій для Усика буде проти Деонтея Вайлдера». Це не через те, щоб щось відібрати у Вайлдера. Я просто вважаю, що є інші бійці, на яких ми подивимося і подумаємо: «Оце може бути трохи гострим». Я, Кабаєл, деякі інші хлопці. І ми думали: «Так, він вибере одне з цих імен», але він трохи звернув, і я думаю, обламав усіх.
Нагадаємо, що у Криму відібрали майно Усика.