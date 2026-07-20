Усик оголосив, коли проведе свій останній бій у кар'єрі
Українець розповів про ймовірні терміни проведення свого наступного поєдинку
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився планами щодо завершення своєї професійної кар'єри.
Український боксер зазначив, що наразі триває робота над організацією його наступного поєдинку. За словами Усика, цей бій стане останнім у його спортивній кар'єрі, на відміну від його суперника Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який неодноразово оголошував про завершення виступів, але продовжував боксувати. Слова наводить Daily Mail Boxing.
Можливо, я подерусь наприкінці цього року, можливо, наступного року. Можливо, десь у грудні. Ми працюємо над цим. Останній танець – це останній танець. Це останній бій, це не такий останній танець, як у Тайсона Ф’юрі – три, чотири бої. Це лише один поєдинок. Зняти взуття на рингу. Помолитися і сказати: “Спасибі тобі, Боже. Дякую, люди".
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