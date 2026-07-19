«Просто дай мені можливість»: ексчемпіон світу Руїс звернувся до Усика
Колишній чемпіон світу в хевівейті заявив про бажання провести поєдинок проти українця
19 хвилин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) звернувся до ексабсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО) з пропозицією провести поєдинок.
Американський боксер зазначив, що український спортсмен звільнив чемпіонські титули заради нових викликів, і висловив бажання стати його наступним суперником. Слова наводить Fight Hub TV.
Просто дай мені можливість. Він пройшов через безліч воєн. Я навіть не змушую його битися зі мною. Саме тому він і відмовився від поясів, щоб мати більше можливостей. І саме у цьому напрямі ми рухаємось.
Свій останній поєдинок Енді Руїс провів у серпні 2024 року, завершивши внічию бій проти Джаррелла Міллера.
Руїс повертається в ринг після тривалої паузи та проведе бій проти поляка.