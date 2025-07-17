Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Шейн Мозлі поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мені подобається Дюбуа у цьому бою. Думаю, що він виріс і зараз готовий до бою. Психологічно він готовий, тож я вважаю, що переможе Дюбуа».

Думаєте, що Дюбуа став кращим з моменту першого бою з Усиком?

«Думаю, він став краще психологічно, тож він знає, що робити».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Дебютував у професіоналах у 19, відмовився від Олімпіади та лише раз переміг без нокауту: хто такий Даніель Дюбуа?