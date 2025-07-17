Відомий американський спеціаліст Тедді Атлас вірить, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванші за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Цитує Атласа secondsout.com.

«Подивіться цей бій, тому що він буде дуже цікавим. Пристебніть ремені, тому що якщо Даніелю Дюбуа судилося перемогти після всього, через що він пройшов, то зараз він готовий перемагати. Він пройшов загартування вогнем. Так що це буде дуже цікавий поєдинок.

Зрештою я не можу піти проти одного з найвидатніших людей. Я вважаю Дюбуа і його тренера чудовими людьми, але не можу піти проти одного з найбільших переможців. Проти хлопця, у якого є відмінна характерна риса. Так, він вміє боксувати, він хороший у захисті, він вміє комбінувати, він шульга, але це хлопець, який знаходить спосіб перемогти. Я не можу піти проти Усика. Він знайде спосіб. Це може бути дійсно складно, але він знайде спосіб перемогти».