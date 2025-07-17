Володимир Кириченко

Володар титулу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) на спільному інтервʼю для DAZN з чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів, чи зберігає в собі бажання займатися боксом.

Ти все ще дуже голодний?

«Так. Я продовжую відчувати голод до боксу. До тренувань теж. Я готувався до цих боїв 23 роки, все своє життя.

Але бокс для мене – як кисень».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою