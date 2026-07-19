Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для Daily Mail Boxing поділився враженнями від перебування в новому статусі.

Я вперше розмовляю з вами після того, як ви звільнили чемпіонські пояси. Які у вас відчуття?

«Почуваюся добре. Я вільний. Продовжую тренуватися, продовжую будувати свою кар’єру. У нас є дві опції стосовно того, що робити далі.

Наступного дня після того, як я звільнив пояси, я прокинувся вранці й подумав: «Який гарний день».

Мене питають: «Тепер ти вже не чемпіон світу?» Я відповідаю: «Ні, я й надалі залишаюся чемпіоном. Те, що я звільнив свої пояси, не означає, що я перестав бути чемпіоном».

Тепер у мене більше часу. Мені не потрібно захищати свої титули за графіком. Тепер у нас є час. Я хочу бути зі своєю сім’єю, тому що дуже довго працював далеко від неї. Тепер у мене є час, і все добре».

Дивно бачити, як ваші титули тепер переходять до інших?

«Після того, як я звільнив свої пояси, у хевівейті одразу почався інтенсивний рух, боксери та промоутери заворушилися – і це добре».

Ви говорите про свободу, яку це вам дає, адже тепер немає обов’язкових захистів і зобов’язань битися у визначені терміни. Яким ви бачите своє майбутнє? Як хочете скористатися цією свободою?

«Зараз я тренуюся. Чекаємо на пропозиції, але я продовжую працювати.

А коли завершу кар’єру і скажу: «Усе, кінець», – все одно залишуся у спорті. Працюватиму в боксі, у футболі – загалом у спортивному бізнесі».

Раніше стало відомо, чи веде переговори команда Усика з Вайлдером.