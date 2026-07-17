«Кожен день Рашка кошмарить мирне населення?». Усик – про те, що Верхвона Рада пішла на канікули
Дружина зірки світового боксу розкритикувала народних депутатів
близько 5 годин томуПідписатися в
Катерина та Олександр Усики / Фото - Facebook
Катерина Усик, дружина колишнього абсолютного чемпіона у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), прокоментувала те, що Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня.
«Які канікули, коли кожен день Рашка кошмарить мирне населення? Федорова треба повертати».
Михайло Федоров повідомив про свою відставку з посади міністра оборони України вчора, 15 липня.
Раніше повідомлялося, що Усик прилетів на фінал чемпіонату світу-2026.