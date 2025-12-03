Усик розповів, чи після нього в українському боксі буде втрачене покоління
Абсолютний чемпіон упевнений, що традиція триватиме
близько 1 години тому
Олександр Усик
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю Fight Hub TV запевнив, що в Україні є багато талановитих молодих боксерів.
«У нас є чимало перспективних, молодих хлопців, яким потрібно лише продовжувати працювати. Уже четвертий рік нас намагаються зламати, та попри це команда прогресує. Трохи більше роботи — і результат прийде. В Україні завжди вистачало міцних спортсменів, здатних нести вперед чемпіонські перемоги».
Усик підкреслив, що війна серйозно ускладнює розвиток, але українська школа боксу залишається сильною і здатною давати нових чемпіонів.
Нагадаємо, Усик розповів, як його команда тренує Джошуа.
Поділитись