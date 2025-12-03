Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю Fight Hub TV запевнив, що в Україні є багато талановитих молодих боксерів.

«У нас є чимало перспективних, молодих хлопців, яким потрібно лише продовжувати працювати. Уже четвертий рік нас намагаються зламати, та попри це команда прогресує. Трохи більше роботи — і результат прийде. В Україні завжди вистачало міцних спортсменів, здатних нести вперед чемпіонські перемоги». Олександр Усик

Усик підкреслив, що війна серйозно ускладнює розвиток, але українська школа боксу залишається сильною і здатною давати нових чемпіонів.

