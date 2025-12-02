Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо майбутнього бою між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить iFL TV.

Українець наголосив, що рівень суперників — абсолютно різний, і відверто оцінив шанси Пола.

Якщо Ентоні Джошуа переможе, то він вб'є цього хлопця. Послухайте, багато запитань. В мене лише одна відповідь. Ентоні Джошуа – олімпійський чемпіон. Джейк Пол – це спортсмен, ютубер, шоумен. Роллс-Ройс проти Фіата. Це все бізнес, великі гроші.

Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні. Чи повинен Джошуа битися з Тайсоном Ф'юрі наступного року? Я хочу цього бою як вболівальник. Послухайте, я спробую посприяти цьому.