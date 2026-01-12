Хірн: «Ми не будемо коментувати майбутню кар'єру Ентоні Джошуа»
Промоутер пояснив, що зараз це недоречно
27 хвилин тому
Промоутер Matchroom Едді Хірн відреагував на чутки про можливе завершення кар’єри Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), підкресливши, що наразі ніяких переговорів про майбутнє боксера не ведеться.
Мені здається, ми живемо в світі, де кожен вважає, що заслуговує знати, як він себе почуває і що буде далі. Мені щодня телефонують із ЗМІ та питають: «Можете розповісти про його кар’єру?» Я думаю: ви серйозно? Зараз, коли йому, ймовірно, потрібна підтримка близьких, його слід залишити в спокої, щоб він міг відновитися фізично, емоційно та духовно. Не вірте нічому, що ви чуєте про його кар’єру, поки не почуєте це від самого ЕйДжея.
Хірн підкреслив, що наразі будь-які коментарі щодо майбутньої кар’єри Джошуа не будуть надані:
У цей момент ми не будемо коментувати кар’єру Ей-Джея, поки не з’явиться можливість для обговорення, а такої можливості зараз немає.
