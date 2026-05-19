Усик та Верховен провели дуель поглядів на тлі пірамід у Єгипті. Відео
Бій відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та зірковий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен зустрілися віч-на-віч. У межах медіатижня перед поєдинком спортсмени провели першу офіційну битву поглядів на тлі легендарних єгипетських пірамід.
Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».
