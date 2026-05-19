Володимир Кириченко

Український боксер другого середнього дивізіону Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) для Sport Express поділився думками про бій володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Сергію, які ваші загальні очікування від бою Усик – Верховен?

«У мене немає особливих очікувань. Верховен – це все ж представник іншого виду спорту. Боксер буде битися з кікбоксером за правилами першого, тому Усик є абсолютним фаворитом. Тут я бачу повну домінацію».

Як ви вважаєте, наскільки досвід кікбоксера може допомогти чи завадити Верховену у класичному боксі?

«Звичайно, Верховен має хороший удар і бійцівський досвід. Ці види спорту пов’язані між собою, але, повторюся, вони різні. Не вважаю, що поєдинок матиме якусь інтригу.

В історії ми вже бачили дуже багато змішаних боїв з різних дисциплін. У подібних випадках траплялася абсолютна домінація боксера. Тому минулий досвід жодним чином не допоможе Верховену. Це бокс, а не кікбоксинг».

Верховен має перевагу у вазі близько 20 кілограмів. Чи стане це вирішальним фактором, якщо бій затягнеться?

«Вага зовсім не є проблемою. Усик завжди боксує проти набагато більших і важчих суперників й має досвід протистоянь із суперчемпіонами, а не кікбоксерами, які просто важчі».

Назвіть ключові раунди у цьому поєдинку. Коли Верховен матиме найбільші шанси?

«Лише початкові. І то у випадку, якщо він спробує завдати лакі-панч. Це єдиний шанс для Верховена виграти.

У принципі, такий удар може статися у будь-якому раунді. Скоріше за все, саме на лакі-панч й буде надія, а не на певні раунди. Даю на подібний розвиток подій менш як 10%. Тим паче Верховен не б’є з рук. Майже усі його перемоги завдяки ударам ногами. Проте це все ж бокс. Може статися й таке».

Чи не шкодить цей бій спадщині Усика, що він обрав «безпечний» шлях, замість зустрічі з обов’язковими претендентами?

«Цей бій жодним чином не шкодить його спадщині, якщо ми говоримо про переможні сценарії. Звичайно, є невеличка вірогідність програшу, але я не думаю, що він станеться.

Кожен бій не має бути важким. Це нормальна практика. У боксі може один матч видатися складним, інший – легшим. Усик зробив серію дуже важких поєдинків з кулака на кулак з непростими суперниками. Тому абсолютно логічно, що один з боїв він робить перехідним та простішим, аніж усі попередні».

Ваш прогноз на бій Усик – Верховен?

«Нокаут від Усика десь у середніх раундах».

Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.

