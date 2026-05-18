Денис Сєдашов

Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх поділився очікуваннями від майбутнього протистояння між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Саудівський функціонер, який виступає одним із головних організаторів цього масштабного шоу, закликав не ставитися до поєдинку легковажно.

Це не жарт. Це буде небезпечний поєдинок. Туркі Аль аш-Шейх

Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».