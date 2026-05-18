Нужненко: «Десь після 3–4 раунду Усик може відправити Верховена в нокдаун»
Бій відбудеться 23 травня
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі Юрій Нужненко поділився очікуваннями від прийдешнього мегафайту між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
В інтерв’ю LuckyPunch український ексчемпіон зазначив, що попри колосальну перевагу суперника у вазі, боксерський клас Усика має взяти гору.
Звісно, поєдинок буде цікавим: габарити Верховена вражають, він важчий приблизно на 20 кілограмів і має потужний удар. Але, як на мене, за наявності можливостей і бажання, десь після 3–4 раунду Усик може його «посадити», відправити в нокдаун. Побачимо. Сподіваюся на перемогу Олександра.
Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
