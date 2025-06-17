Володимир Кириченко

Об'єднаний чемпіон світу у суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media висловився про своє ставлення до політики.

Незважаючи на те, що раніше Усик говорив про можливу політичну кар'єру після відходу з боксу, зараз він стверджує, що не зацікавлений у цьому.

«Політика мені нецікава, тому що я не розумію, що в ній відбувається. Бокс мені зрозумілий: б'ються два хлопці, два джентльмени. Політика для мене витіювата. Мені не подобається політика. Я не хочу нею займатися».

Нагадаємо, що раніше Усик запросив президента США Дональда Трампа пожити в Україні.

Олександр 19 липня у Лондоні проведе реванш проти британця Даніеля Дюбуа.